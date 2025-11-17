الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا.. 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب

خلال إحدى عمليات إزالة مخلفات الحرب في سوريا - من المصدر
18 نوفمبر 2025 01:35

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
تجدّد الاشتباكات جنوبي سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري، تنفيذه منذ مطلع العام الجاري، 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب. 
وقال الدفاع المدني، أمس، في بيان، إن فرقه نفذت 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب في سوريا، منذ مطلع 2025 حتى منتصف نوفمبر، شملت تلك العمليات إزالة وإتلاف 2621 ذخيرة غير منفجرة، فضلاً عن 10 آلاف جلسة توعية للأهالي.
وحذر الدفاع المدني من أن مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً يلاحق السوريين ومستقبلهم لسنوات طويلة، ويحول حياتهم اليومية إلى موت مؤجل، لافتاً إلى أن مئات آلاف الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة منتشرة في المدن والبلدات والمزارع.
كما حذر من مخاطر الاقتراب من الأجسام الغريبة أو الذخائر غير المنفجرة، داعياً إلى تجنب المناطق التي شهدت اشتباكات مؤخراً، أو تحوي مواقع عسكرية وحقول ألغام.
وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات السورية سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار مخلفات من الحرب التي عانت منها البلاد لمدة 14 عاماً (2011 - 2024).

مخلفات الحرب
سوريا
الحرب في سوريا
الحرب السورية
الدفاع المدني السوري
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©