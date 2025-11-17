سوريا.. 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب

دمشق (الاتحاد)

أعلن الدفاع المدني السوري، تنفيذه منذ مطلع العام الجاري، 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب.

وقال الدفاع المدني، أمس، في بيان، إن فرقه نفذت 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب في سوريا، منذ مطلع 2025 حتى منتصف نوفمبر، شملت تلك العمليات إزالة وإتلاف 2621 ذخيرة غير منفجرة، فضلاً عن 10 آلاف جلسة توعية للأهالي.

وحذر الدفاع المدني من أن مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً يلاحق السوريين ومستقبلهم لسنوات طويلة، ويحول حياتهم اليومية إلى موت مؤجل، لافتاً إلى أن مئات آلاف الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة منتشرة في المدن والبلدات والمزارع.

كما حذر من مخاطر الاقتراب من الأجسام الغريبة أو الذخائر غير المنفجرة، داعياً إلى تجنب المناطق التي شهدت اشتباكات مؤخراً، أو تحوي مواقع عسكرية وحقول ألغام.

وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات السورية سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار مخلفات من الحرب التي عانت منها البلاد لمدة 14 عاماً (2011 - 2024).