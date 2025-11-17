الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: السودان يمر بأحلك مراحله التاريخية

سودانية تحمل سريراً في مخيم للنازحين شمال السودان (أ ف ب)
18 نوفمبر 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان

أكدت مسؤولة لدى المجلس النرويجي للاجئين في السودان، ماتيلد فو، إن ملايين السودانيين يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الخطورة، جراء تزايد حدة التصعيد العسكري ورفض الدخول في هدنة إنسانية، مما يجعل السودان يمر بواحدة من أحلك المراحل في تاريخه.
وأضافت ماتيلد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أنه بعد أكثر من عامين ونصف عام من اندلاع النزاع، تشرّد الملايين من منازلهم، وانهارت الخدمات الأساسية، وانقطعت مجتمعات بأكملها عن المساعدات الإنسانية، موضحة أنه في شمال دارفور، وصل الوضع إلى مستوى كارثي.
وأشارت إلى أن المدنيين ظلوا على قيد الحياة خلال الأشهر الماضية بفضل الجهود البطولية لعدد محدود من المجموعات المحلية والمتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة الآخرين. 
وذكرت ماتيلد أن مناطق جنوب كردفان تشهد قتالاً متصاعداً ومتوسعاً، ومدن بأكملها مثل كادوقلي والدلنج محاصرة منذ أكثر من عام، والمنظمات الإنسانية التي يُفترض أن تُدخل الغذاء لا يُسمح لها بالدخول، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، والفئات الأشد ضعفاً بدأت تأكل الحشائش لتبقى على قيد الحياة.
وأوضحت أن من يحاول الفرار، يُهاجم أو يُحتجز أو يُبتزّ في الطريق، وحتى من يصل إلى مناطق أكثر أمناً، يبقى وضعه الإنساني مأساوياً، وفي مدينة طويلة مثلاً، تنام آلاف العائلات في العراء بلا طعام أو ماء أو مأوى يحميهم من حرّ النهار أو برد الليل.
ونوهت المسؤولة الدولية بأن أكثر من نصف سكان البلاد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وملايين الأطفال يواجهون خطر الجوع والمرض، في ظل تدهور الخدمات الصحية وانهيار البنية التحتية، مشددة على أن استمرار القتال يعمّق الكارثة، ويقوّض قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فوراً والسماح بتدفق المساعدات من دون عوائق.

السودان
الحرب في السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
المجلس النرويجي للاجئين
المنظمات الإنسانية
التصعيد العسكري
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©