الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة الكندية تنجو من تصويت حجب الثقة بعد إقرار الميزانية

رئيس وزراء كندا مارك كارني في برلمان هيل في أوتاوا، أونتاريو، كندا
18 نوفمبر 2025 08:22

نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة الاثنين بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء.
وسمح دعم نائبة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه.
وقال رئيس الوزراء على منصة إكس بعد التصويت "يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية".
وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا لعام 2025-2026 (المتوقع أن يصل إلى 78,3 مليار دولار كندي، أو حوالى 55,5 مليار دولار).
ويرى مارك كارني، أن هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة "جريئة" للاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وقبل التصويت، صرّح رئيس الحكومة أمام البرلمان الاثنين بأنه يحمل "أخبارا سارة" وأكد "نحن نوفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض".
ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضا في التضخم الذي وصل إلى 2,2% في أكتوبر.

