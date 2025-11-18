الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي بشأن "خطة غزة"

مجلس الأمن (أرشيفية)
18 نوفمبر 2025 07:55

صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء". 
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه" مضيفا "سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".

المصدر: وكالات
ترامب
غزة
مجلس الأمن
قطاع غزة
