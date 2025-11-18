الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا: لن نشارك بمفاوضات أوكرانيا في إسطنبول اليوم

موقع متضرر بسبب غارة روسية بطائرة من دون طيار في دنيبرو (رويترز)
19 نوفمبر 2025 01:48

عواصم (وكالات)

أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا لن تشارك في المفاوضات مع أوكرانيا التي ستجرى في تركيا اليوم. وقال بيسكوف، في إطار إجابته عن سؤال بهذا الصدد: «لا لن يكون هناك ممثلون روس في تركيا اليوم، حتى الآن تم إجراء هذه الاتصالات دون مشاركة روسية، سننتظر معلومات حول ما ستتم مناقشته بالضبط في إسطنبول».
في وقت سابق أمس، أعلن زيلينسكي أنه سيزور تركيا اليوم «لتكثيف المفاوضات» بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفاً أن الوفد سيقدم حلولاً مُطوّرة للشركاء، معرباً عن رغبته في استئناف عملية تبادل الأسرى، ولم يحدد زيلينسكي مع من ينوي التفاوض في تركيا أو محتوى المفاوضات. وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر تركي، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، يعتزم زيارة تركيا اليوم، للمشاركة في محادثات مقررة مع زيلينسكي. كما أعلن بيسكوف أن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وموقف موسكو معروف في واشنطن وإسطنبول وكييف.
وقال بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية رداً على سؤال لـ«تاس» حول ما إذا كان الجانب الأوكراني قد أرسل إلى روسيا أي معلومات بشأن استعداده للمفاوضات: «روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات، وموقفنا معروف، هو معروف جيداً في إسطنبول وفي كييف».
في الأثناء، نددت روسيا، أمس، بتوقيع باريس وكييف اتفاقاً لتزويد أوكرانيا بنحو مئة مقاتلة من طراز «رافال»، معتبرة أن الخطوة تؤجج الحرب.
وأتى موقف موسكو غداة توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره فولوديمير زيلينسكي «إعلان نوايا» يحدد الإمدادات الدفاعية المستقبلية لكييف أثناء زيارة قام بها الرئيس الأوكراني إلى باريس أمس الأول. وكانت باريس سلمت كييف مقاتلات «ميراج»، لكن لم يسبق الحديث عن إمكانية حصول أوكرانيا على «رافال»، وهي الأبرز ضمن الطائرات الحربية الفرنسية. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس «بغض النظر عن الطائرات التي تباع لنظام كييف، لن يغير ذلك الوضع على الخطوط الأمامية، ولا يمكنه أن يغير الديناميكيات».
ميدانياً، أفادت السلطات الروسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي أوكرانيا بتعرض منطقة دونيتسك لهجوم أوكراني استهدف محطات للطاقة. 
وقال الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك، أمس، إن هجوماً أوكرانيا غير مسبوق ليلاً، ألحق أضراراً بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات.

