عشرات المستوطنين يهاجمون قرية قرب بيت لحم

رام الله (الاتحاد)



هاجم مستوطنون متطرفون منازل ومركبات الفلسطينيين في قرية «الجبعة» جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية، في اعتداء واسع النطاق شهدته المنطقة، حيث أحرقوا ثلاثة منازل وثلاث مركبات وكرفاناً في قرية «الجبعة»، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.

وأشارت مصادر إلى أن أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران دون أن تسجل إصابات، إلا أن أضراراً مادية جسيمة لحقت بالمنازل والمركبات التي تم استهدافها. وأوضح رئيس مجلس قروي «الجبعة» ذياب مشاعلة، أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت القرية واعتدت على عدد من المنازل، فيما أكد شهود عيان مشاركة أكثر من 100 متطرف في الاقتحام. وذكرت إذاعة الجيش أن «عشرات المستوطنين اقتحموا القرية وبدؤوا بإحراق منازل ومركبات فلسطينية، بزعم الرد على إخلاء بؤرة استيطانية والمواجهات التي شهدتها منطقة غوش عتصيون يوم الاثنين».

وأمس الأول، أحرق مستوطنون منزلاً ومركبتين واعتدوا على عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذوه على بلدة سعير شمال شرق الخليل.

و«الجبعة» قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة، تقع بين عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان، إن عشرات المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى. وفرضت القوات الإسرائيلية قيوداً وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.



إصابات

أُصيب فلسطينيان، أحدهما صحفي، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأوضحت أن «إحداهما لصحفي يبلغ من العمر 47 عاماً أصيب في الساق، فيما أُصيب طفل (12 عاماً) بشظايا رصاص حي في الرقبة».

وفي السياق، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويتابع ما يقومون به عن كثب.