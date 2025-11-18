الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات المستوطنين يهاجمون قرية قرب بيت لحم

فلسطيني يتفقد مركبة حرقها مستوطنون في قرية جبعة (أ ف ب)
19 نوفمبر 2025 01:48

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون متطرفون منازل ومركبات الفلسطينيين في قرية «الجبعة» جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية، في اعتداء واسع النطاق شهدته المنطقة، حيث أحرقوا ثلاثة منازل وثلاث مركبات وكرفاناً في قرية «الجبعة»، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.
وأشارت مصادر إلى أن أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران دون أن تسجل إصابات، إلا أن أضراراً مادية جسيمة لحقت بالمنازل والمركبات التي تم استهدافها. وأوضح رئيس مجلس قروي «الجبعة» ذياب مشاعلة، أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت القرية واعتدت على عدد من المنازل، فيما أكد شهود عيان مشاركة أكثر من 100 متطرف في الاقتحام. وذكرت إذاعة الجيش أن «عشرات المستوطنين اقتحموا القرية وبدؤوا بإحراق منازل ومركبات فلسطينية، بزعم الرد على إخلاء بؤرة استيطانية والمواجهات التي شهدتها منطقة غوش عتصيون يوم الاثنين».
وأمس الأول، أحرق مستوطنون منزلاً ومركبتين واعتدوا على عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذوه على بلدة سعير شمال شرق الخليل.
و«الجبعة» قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة، تقع بين عدد من المستوطنات الإسرائيلية.
في غضون ذلك، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 
وقالت دائرة الأوقاف، في بيان، إن عشرات المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى.  وفرضت القوات الإسرائيلية قيوداً وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

إصابات
أُصيب فلسطينيان، أحدهما صحفي، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.
وأوضحت أن «إحداهما لصحفي يبلغ من العمر 47 عاماً أصيب في الساق، فيما أُصيب طفل (12 عاماً) بشظايا رصاص حي في الرقبة».
وفي السياق، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويتابع ما يقومون به عن كثب.

أخبار ذات صلة
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
فلسطين
رام الله
إسرائيل
الضفة الغربية
بيت لحم
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©