الأربعاء 19 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية

«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»

«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
19 نوفمبر 2025 01:48

أبوظبي (وام) 

شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل المعنية بالعلوم والتكنولوجيا في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد أمس، لمتابعة تنفيذ الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد، التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية في أكتوبر الماضي.
وشهد الاجتماع متابعة العمل على إعداد ملحق حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا ضمن ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يهدف إلى وضع إطار أخلاقي دولي، يعزّز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومناقشة التنسيق لمشاركة البرلمانات في مؤتمر «دور البرلمان في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول»، المقرر عقده في كوالالمبور بماليزيا في نهاية شهر نوفمبر الجاري، والتحضير للمشاركة في المنتدى المتعدد الأطراف للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لأهداف التنمية المستدامة، الذي ستعقده الأمم المتحدة في نيويورك في شهر مايو 2026، حيث جرى بحث إمكانية تنظيم فعالية جانبية، تسلط الضوء على دور البرلمانات في توجيه الابتكار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت مجموعة العمل الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من «مدارس العلوم من أجل السلام» التابعة للاتحاد، والمخصّصة لموضوع الذكاء الاصطناعي، وتم الاتفاق على عقدها في سبتمبر 2026 بفيتنام، إضافة إلى مناقشة خطة عمل المجموعة لعامي 2025 - 2026، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق بين البرلمانات الوطنية لدعم الموضوعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تطوير سياسات داعمة لمستقبل رقمي مسؤول ومستدام.

اقتصاد المستقبل
الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة تشخيص الأمراض النفسية
الاتحاد البرلماني الدولي
كوالالمبور
المجلس الوطني الاتحادي
ماليزيا
جنيف
الذكاء الاصطناعي
