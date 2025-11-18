الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة

الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
19 نوفمبر 2025 01:48

غزة (الاتحاد)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس، من تدهور أوضاع الأطفال والأسر الحاد في قطاع غزة مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة والفيضانات مؤخراً، ما عمق الأزمة الإنسانية بشكل خطير، خاصة للنازحين في ملاجئ مؤقتة وخيام.
وقال المتحدث باسم «اليونيسيف»، ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن 17 ألف أسرة تضررت من الأحوال الجوية الأخيرة، مشيراً إلى أن الأطفال مهددون بشكل أكبر، لا سيما في ظل ضعف مناعتهم الناتجة عن سوء التغذية، وظروف المعيشة القاسية ونقص الطعام والملابس الدافئة والفراش الجاف.
وأكد أن الظروف المعيشية الحالية تزيد من احتمالية إصابة الأطفال بانخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي، مبيناً أن الفلسطينيين اضطروا للاستلقاء على طول الساحل في أكثر مناطق القطاع عرضة للفيضانات نظراً للتقسيم الحالي لغزة من قبل القوات الإسرائيلية.
ولفت بيريس إلى تمكن «اليونيسيف» خلال 72 ساعة من تقديم مساعدات عاجلة إلى 8800 أسرة، موضحاً أن المخزون بدأ ينفد ولن يكفي إلا لدعم 7500 أسرة إضافية خلال الأيام المقبلة. 

الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
