الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن حول غزة بداية الطريق نحو حل سياسي حقيقي

19 نوفمبر 2025 00:59

 أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرار مجلس الأمن بشأن إنهاء الحرب في غزة يُمثل بداية الطريق نحو حل سياسي حقيقي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً واسعاً لترجمة القرار إلى خطوات ملموسة تخدم الشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو الغيط في بيان له اليوم ، أن القرار يعكس التزاماً دولياً بإعادة إعمار غزة، ويتضمن إشارة مهمة إلى مسار موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن إنهاء الاحتلال يبقى جوهر الأزمة ومفتاح الاستقرار.
وأعرب عن أمله في التحرك سريعاً لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة وضمان التزام القوة القائمة بالاحتلال بإدخال المساعدات والمواد اللازمة للإعمار.

المصدر: وام
الجامعة العربية
قطاع غزة
