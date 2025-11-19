الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

موجة جديدة من الفيضانات تضرب فيتنام وتخلف قتلى

أضرار خلفتها الفيضانات في فيتنام (أرشيفية)
19 نوفمبر 2025 08:41

أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم "الأربعاء"، أن موجة جديدة من الفيضانات والانهيارات الأرضية ضربت مناطق بوسط البلاد منذ مطلع الأسبوع أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص، فيما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين.

 

وتجاوزت كميات الأمطار 1100 ملليمتر في بعض المناطق، ما أدى إلى غمر قرى كاملة وعرقلة حصاد البن في مقاطعة داك لاك، حيث ذكر متعاملون أن نحو من 10 إلى 15% فقط من المحصول جرى حصاده، وسط حاجة المزارعين لأشعة الشمس لتجفيف الحبوب.

 

وأجلت السلطات مئات العائلات خلال الليل، بينما أُغلقت المدارس في مقاطعة جيا لاي، مما أثر على أكثر من 26 ألف طالب، كما ارتفع منسوب المياه مجددا في مدينة هوي آن القديمة، مما دفع السكان والسياح للتنقل بالقوارب في الشوارع المغمورة.

 

وحذرت الأرصاد الفيتنامية من مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع استمرار الأمطار الغزيرة.

المصدر: وكالات
فيتنام
انهيار
انهيارات أرضية
فيضانات
