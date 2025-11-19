الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش النيجيري يطلق حملة واسعة للبحث عن 25 تلميذة مختطفة

الجيش النيجيري يطلق حملة واسعة للبحث عن 25 تلميذة مختطفة
20 نوفمبر 2025 02:52

أبوجا (وكالات)

كثفت قوات الأمن النيجيرية، أمس، عمليات للبحث عن 25 تلميذة اختطفهن مسلحون من مدرسة حكومية داخلية بولاية كيبي شمال غربي البلاد أمس الأول، في حادث جديد يعيد إلى الواجهة تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة التي تنفذ عمليات خطف مقابل فدية.
 وقالت الشرطة النيجيرية في بيان: إن «مجموعة من المسلحين اقتحمت مدرسة ثانوية للبنات في بلدة ماجا بعدما وصلت على متن دراجات نارية»، موضحة أن المهاجمين تبادلوا إطلاق النار مع عناصر الأمن قبل أن يتسلقوا سور المؤسسة التعليمية ويقتادوا الطالبات إلى جهة مجهولة.
وشدد رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق أول وادي شايبو في تصريح خلال زيارة ميدانية لولاية «كيبي» على ضرورة التحرك السريع لاستعادة المختطفات قائلاً: «يجب أن نعثر على هؤلاء الأطفال، النجاح ليس خياراً»، داعياً قواته إلى العمل باحترافية واستثمار المعطيات الاستخباراتية المتوفرة.

