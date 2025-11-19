صقر غباش ورئيس «الوطنية المجرية» يبحثان العلاقات البرلمانية

بودابست (الاتحاد)



بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي لاسلوكوفير، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وذلك خلال لقائهما، أمس، في مقر الجمعية الوطنية في العاصمة بودابست ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد المجلس إلى المجر.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك خلال الزيارة، وضم معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكلاً من سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية مع المجر، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة وسعادة سعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر.

تم خلال اللقاء بحث سُبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلسين والدفع بها قدماً لتواكب تطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر في مختلف المجالات، وذلك من خلال تكثيف الزيارات، وعقد اجتماعات لجنة الصداقة البرلمانية لتسهم في مأسّسة وتأطير هذا التعاون عبر تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار الجانبان إلى أن اللقاءات التي تجمع قيادتي البلدين تسهم في الدفع بمسيرة العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي، وأصبحت ركيزة داعمة للعمل الثنائي، وتسهم في تعزيز الزخم الإيجابي في العلاقات البرلمانية، من خلال التواصل المؤسسي بين المجلسين على مختلف المستويات. وشدّد رئيسا البرلمانين على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها وسيلة لبناء جسور التواصل، وبناء الثقة، والإسهام في التعامل مع التحديات العالمية من خلال الحوار والتعاون.



مذكرة تفاهم

وقّع معالي صقر غباش، ومعالي لاسلو كوفير، خلال اللقاء على مذكرة تفاهم برلماني، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين المجلسين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، واعتباراً للمصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولأهمية احترام المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المصدق عليها وفق الإجراءات الوطنية.