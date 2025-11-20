الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

20 نوفمبر 2025 08:22

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريراً أميركياً للوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4077.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4075.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 51.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1559.54 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1395.37 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
الدولار
