بولندا تعارض خطة سلام أميركية بشأن أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الخميس عن معارضته لخطة سلام جديدة بشأن أوكرانيا، يتردد أن مسؤولين أميركيين هم من اقترحوها، في حين وصفها مسؤول ألماني بارز بأنها «غير مقبولة».

ويتردد أن الخطة، التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، تتضمن تنازلات واسعة النطاق لموسكو، وتطالب أوكرانيا بخفض عدد أفراد جيشها بواقع النصف والتنازل عن الأقاليم الواقعة في شرق البلاد التي تسيطر عليها روسيا، وتشمل دونيتسك ولوهانسك.

ويتردد أنه تم إطلاع كييف على الخطة الجديدة، في حين قالت مصادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لم يطلّع عليها بعد.