الجمعة 21 نوفمبر 2025
باكستان: مقتل العشرات بعمليات قرب الحدود مع أفغانستان

جنود باكستانيون على الحدود
20 نوفمبر 2025 17:33

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قتلت 30 مسلحا في سلسلة عمليات بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 12 قتيلا في العاصمة إسلام آباد.
وقالت القوات المسلحة، في بيان أصدرته صباح اليوم "في 19 نوفمبر، قتل 23 مقاتلا".
وقتل هؤلاء خلال عمليات في منطقة "كورام" بإقليم خيبر بختونخوا.
إلى ذلك، أشارت القوات الباكستانية إلى مقتل سبعة آخرين في عمليات جرت يومي 18 و19 نوفمبر، في مناطق أخرى ضمن الإقليم ذاته.
وتعهد الجيش بأن "تواصل باكستان بكل قوة القضاء على آفة الإرهاب المدعوم والممول من الخارج في البلاد".
وأتت العمليات بعدما أسفر تفجير انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد في 14 نوفمبر الجاري، عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.
وأكدت السلطات الباكستانية توقيف أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في التفجير.
واندلعت اشتباكات بين باكستان وأفغانستان، عبر الحدود الشهر الماضي، كانت الأسوأ منذ أعوام. وأسفرت الاشتباكات، التي استمرت أسبوعا، عن مقتل أكثر من 70 شخصا.
واتفق البلدان على هدنة، لكن المفاوضات لجعلها وقفا دائما لإطلاق النار لم تسفر عن اتفاق.

المصدر: آ ف ب
باكستان
أفغانستان
عمليات عسكرية
