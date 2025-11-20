الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل جنود بهجوم إرهابي في النيجر

أفراد من الجيش النيجري (أرشيفية)
20 نوفمبر 2025 19:35

قالت ثلاثة مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن عشرة جنود على الأقل قتلوا جراء هجوم إرهابي في غرب النيجر.
وذكرت المصادر أن الجنود تعرضوا للهجوم، أمس الأربعاء، بالقرب من قرية "جاربوجنا" في منطقة "تيلابيري" القريبة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.
تنشط في المنطقة، الواقعة على حدود الدول الثلاث، جماعات إرهابية.
وقدر أحد المصادر أن عدد القتلى بلغ 20 جنديا، بينما قال مصدر آخر إن أكثر من 12 جنديا قتلوا، وذكر مصدر ثالث أن 10 جنود على الأقل لقوا حتفهم.
وأسفرت أعمال العنف في النيجر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان، بحسب الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة
قتلى من قوات الأمن بهجوم إرهابي في نيجيريا
مقتل 14 مدنياً بهجوم إرهابي في مالي
المصدر: وكالات
النيجر
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©