مقتل جنود بهجوم إرهابي في النيجر

قالت ثلاثة مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن عشرة جنود على الأقل قتلوا جراء هجوم إرهابي في غرب النيجر.

وذكرت المصادر أن الجنود تعرضوا للهجوم، أمس الأربعاء، بالقرب من قرية "جاربوجنا" في منطقة "تيلابيري" القريبة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

تنشط في المنطقة، الواقعة على حدود الدول الثلاث، جماعات إرهابية.

وقدر أحد المصادر أن عدد القتلى بلغ 20 جنديا، بينما قال مصدر آخر إن أكثر من 12 جنديا قتلوا، وذكر مصدر ثالث أن 10 جنود على الأقل لقوا حتفهم.

وأسفرت أعمال العنف في النيجر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان، بحسب الأمم المتحدة.