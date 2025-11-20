ارتفاع حصيلة الفيضانات في فيتنام إلى 41 قتيلاً

تسبّبت فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أسابيع من الأمطار الغزيرة الاستثنائية في فيتنام بمصرع 41 شخصاً على الأقل، ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان من عشرات آلاف المنازل الغارقة بالمياه، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وشهد جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ آخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وأعلنت وزارة البيئة الفيتنامية مصرع 41 شخصاً على الأقل منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على تسعة مفقودين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إجلاء نحو 62 ألف شخص منذ الأحد في المناطق المتضررة، وأن طرقاً رئيسية قُطعت بسبب انهيارات أرضية، وانقطعت الكهرباء عن مليون شخص.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس أحياء غارقة بكاملها في مدينة ناه ترانغ الساحلية.