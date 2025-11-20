الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

نيويورك (الاتحاد)

رحبت مصر باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به في إطار عمل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة، إذ أيدته 164 دولة، وهو القرار الذي طرحته مصر نيابة عن المجموعة الإسلامية.

ويعكس هذا التأييد الواسع التمسك الدولي بالحقوق الأصلية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكّدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن القرار يرسخ بشكل واضح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مجددةً التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وشددت على أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، بما يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني، مشددةً على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2803 على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح آفاق سياسية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.