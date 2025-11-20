الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اندلاع حريق في مكان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 30

20 نوفمبر 2025 22:44

أعلن وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو، اليوم الخميس، أن الحريق الذي اندلع في مكان انعقاد مؤتمر المناخ كوب30 في مدينة بيليم تمت "السيطرة" عليه، مؤكدا عدم وقوع إصابات. 
وقال الوزير للتلفزيون البرازيلي، بعد دقائق من إخلاء موقع المؤتمر المقرر اختتامه الجمعة، "تمت السيطرة" على الحريق، مؤكدا أن "عناصر الإطفاء التابعين لولاية بارا موجودون في المكان".
في وقت سابق اليوم، أخلي المكان الذي يعقد فيه مؤتمر المناخ بسبب اندلاع حريق كبير، وذلك بناء على أوامر العناصر الأمنيين.
وتسببت النار في انتشار دخان كثيف في الداخل، فيما كان الأمنيون يحاولون إخماد النيران مع وصول عناصر إطفاء إلى المكان.

المصدر: وكالات
