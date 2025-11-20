روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوبيانسك في أوكرانيا

أعلنت روسيا، الخميس، السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وهي واحدة من المدن التي شهدت تقدما للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة القوات الأوكرانية.

وأبلغ قائد القوة الغربية سيرغي كوزوفليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ القوات الروسية "أكملت" السيطرة على مدينة كوبيانسك، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي. ووصف المدينة بأنّها "محور أساسي في الدفاع" الأوكراني.

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، خلال إفادة صحافية، أن بوتين زار الخميس "أحد مراكز القيادة للقوات المنتشرة غربا، وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان".

وخلال الاجتماع، صرح رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف بأن القوات الروسية "تواصل توسيع منطقة سيطرتها" في منطقتي دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) التي دخلتها هذا الصيف، وزابوريجيا (جنوب) حيث تقدمت في الأسابيع الأخيرة.

كما تحدث عن "هجوم ناجح" في بوكروفسك، المركز اللوجستي الرئيسي للجيش الأوكراني.

وأفاد بوتين بأن اشتباكات تجري أيضا في كوستيانتينيفكا، المعقل الرئيسي للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

وقال غيراسيموف إن "القوات (...) تتقدم على كل الجبهات تقريبا".

وأكد بوتين أن المهمة الرئيسية تظل "تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

تأتي هذه التصريحات فيما أعلنت أوكرانيا أنها تلقت من الولايات المتحدة "مشروع خطة" تهدف إلى إنهاء الأزمة.