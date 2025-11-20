البيت الأبيض يعلّق على خطة السلام الأميركية في أوكرانيا

شدّد البيت الأبيض، الخميس، على أن خطة السلام الأميركية المدعومة من الرئيس دونالد ترامب والتي هي قيد التفاوض مع روسيا وأوكرانيا "جيدة" للطرفين.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إحاطة صحافية "إنها مستمرة ومتغيّرة، لكن الرئيس يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لروسيا وأوكرانيا على السواء، ونعتقد أنها ستكون مقبولة للطرفين".

وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو "عملا بشكل سري منذ شهر" على هذا المشروع "لفهم ما يمكن أن يكون هذان البلدان مستعدين (لتقديمه) من أجل التوصل إلى سلام دائم".

وأشارت الرئاسة الأوكرانية، على تطبيق "تلغرام"، إلى أن "الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) تلقّى رسميا مشروع خطة من الولايات المتحدة يمكن، وفقا للتقييم الأميركي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".

وأوضحت أن زيلينسكي يعتزم أن يناقش مع نظيره الأميركي "خلال الأيام المقبلة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية من أجل السلام".

الأربعاء، أفاد مسؤول رفيع، اشترط عدم كشف هويته، بأن أوكرانيا تلقت اقتراحا أميركيا لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.