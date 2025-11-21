أميركا تلغي الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل

ألغت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البرازيل بسبب الملاحقة الجنائية للبلاد للزعيم السابق جايير بولسونارو.

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس، أن هذه الخطوة ترفع رسوم الاستيراد الإضافية بنسبة 40% على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية البرازيلية، بما في ذلك اللحم البقري والبن ومختلف الفواكه.

وكان ترامب قد تعرض لضغط متزايد بسبب زيادة أسعار الغذاء في أميركا.

وكانت واشنطن قد فرضت الرسوم الجمركية الإضافية في يوليو، بعد أن اتهم ترامب البرازيل بتوجيه اتهامات ذات دوافع سياسية ضد بولسونارو، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من عام 2019 حتى عام 2022 ويعتبر حليفاً مقرباً من ترامب.

وذكر البيت الأبيض أن القرار برفع الرسوم الجمركية جاء في أعقاب المحادثات بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ورحب لولا بالقرار، معرباً عن «سعادته بشأن النتيجة».

وأضاف أن «تلك الأمور ستتحقق، عندما نكسب احترام الناس».