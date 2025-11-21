السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال يضرب وسط بنجلاديش ومقتل 6 أشخاص

زلزال يضرب وسط بنجلاديش ومقتل 6 أشخاص
21 نوفمبر 2025 15:38

 ذكرت السلطات في بنجلاديش أن زلزالاً بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.
وتأرجحت المباني في العاصمة، دكا، ما أدى إلى خروج السكان إلى الشوارع مذعورين.
ووقع الزلزال في الساعة العاشرة و38 دقيقة صباحاً، وكان مركزه في منطقة جوراشال في منطقة نارسينجدي، على بعد حوالي 25 كيلومتراً(16 ميلاً) من دكا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات(6 أميال).
وذكرت قناة (دي.بي.سي) التلفزيونية التي تبث من دكا أن ستة أشخاص على الأقل ، لقوا حتفهم في عاصمة بنجلاديش: ثلاثة منهم بسبب انهيار سقف مبنى وجدار وثلاثة من المارة، عندما سقط عليهم درابزين المبنى في دكا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه على الرغم من أن شمال وجنوب شرق بنجلاديش مناطق نشطة زلزالياً، بسبب التفاعلات بين صفيحة الهند وصفيحة أوراسيا، فإن المنطقة الوسطى من البلاد أقل نشاطاً.

