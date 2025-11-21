السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يوجه نصيحة لأوكرانيا

صورة نشرتها موسكو لجنود يرفعون علم روسيا في كوبيانسك
21 نوفمبر 2025 17:45

نصح الكرملين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بالتفاوض مع روسيا "الآن" بدلا من المخاطرة بخسارة المزيد من الأراضي.
جاءت النصيحة عقب الإعلان عن مقترح أميركي لإنهاء الأزمة أكدت كييف أنها تسلمته بالفعل.
وأفاد الكرملين بأنه لم يتسلم رسميا بعد مشروع الخطة الأميركية.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية،  في مؤتمره الصحفي اليومي "من الأفضل التفاوض، وأن يتم ذلك الآن لا لاحقا".
وأضاف بيسكوف أن "هامش المناورة المتاح له (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) يتضاءل مع خسارته الأراضي" أمام تقدم الحيش الروسي. 
وأعلن روسيا، أمس الخميس، أنها سيطرت على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا.
وأبلغ  قائد القوة الغربية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ القوات الروسية "أكملت" السيكرة على "مدينة كوبيانسك"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي. 

