الأخبار العالمية

مسلحون يخطفون عشرات التلاميذ من مدرسة في نيجيريا

آثار هجوم على مدرسة في نيجيريا (أرشيفية)
21 نوفمبر 2025 18:06

خطف مسلحون في نيجيريا تلاميذ ومعلمين من مدرسة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في ثاني عملية خطف لتلامذة تُسجّل خلال أسبوع في البلاد.
وأكدت الشرطة والسلطات في "ولاية النيجر"، حيث وقع الهجوم، اختطاف التلاميذ من مدرسة سانت ماري، لكن دون تحديد عددهم.
وذكرت قناة "أرايز نيوز" التلفزيونية النيجيرية أن عدد المختطفين 52 تلميذا.
من جانبها، قالت الحكومة إنها "تلقّت، ببالغ الحزن، النبأ المقلق لخطف تلامذة من مدرسة".
وأضاف أبو بكر عثمان المسؤول في الحكومة، في بيان، أنّه "لم يتم إلى الآن تأكيد عدد التلامذة المخطوفين" من المدرسة الداخلية.
وذكرت الشرطة أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى موقع هجوم اليوم الجمعة على المدرسة، وقامت بتمشيط الغابات المجاورة في محاولة لإنقاذ المختطفين.
وقالت حكومة "ولاية النيجر" في نيجيريا إن المدرسة تجاهلت تعليمات بإغلاق المدارس الداخلية بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال كبير لوقوع هجمات.
وشهد الأسبوع الجاري هجمات أخرى في نيجيريا، بما في ذلك اختطاف 25 تلميذة من مدرسة داخلية في ولاية كيبي يوم الاثنين. كما قال مسؤول اليوم إن مسلحين اختطفوا 38 شخصا من كنيسة في ولاية كوارا يوم الثلاثاء الماضي ويطلبون فدية نحو 69 ألف دولار أميركي عن كل مختطف.
والولايات كيبي وكوارا والنيجر متجاورة.

المصدر: وكالات
