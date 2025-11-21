السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يدلي بأول رد على خطة أميركا بشأن أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
21 نوفمبر 2025 19:39

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أول تعليق على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة من أجل السلام وإنهاء الأزمة في أوكرانيا. 
وقال زيلينسكي إنه سيقترح "بدائل" من الخطة الأميركية، متعهدا بعدم "خيانة" مصالح أوكرانيا.
وأكد زيلينسكي "سأطرح حججا، سأقترح بدائل"، واعدا بعدم "خيانة" أوكرانيا.
وحذر من أن بلاده قد تخسر الدعم الأميركي بسبب الخطة. وقال، في كلمة مصورة خاطب فيها الأوكرانيين، إن "أوكرانيا قد تواجه خيارا بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي".
وأجرى الرئيس الأوكراني، اليوم، محادثات مع جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي تناولت الخطة الأميركية، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية.
وقال المصدر، رافضا كشف هويته لصحافيين، إن "الاتصال الهاتفي انتهى قبل نحو نصف ساعة".

المصدر: وكالات
