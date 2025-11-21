ترامب يحدد موعدا لرد زيلينسكي على خطة السلام

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن يوم الخميس المقبل هو الموعد النهائي المناسب لأوكرانيا لقبول مقترح السلام الذي تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة الحالية.

وقال ترامب، في مقابلة إذاعية "لدي مواعيد نهائية كثيرة، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الطبيعي تمديدها. لكننا نعتقد بأن يوم الخميس هو الوقت المناسب".

ورأى أنه إذا استمرت المعارك، فإن الأوكرانيين "سيخسرون خلال وقت قصير" الكثير من الأراضي.

وأضاف، في إشارة إلى المقاتلين الأوكرانيين "كانوا شجعانا جدا".

وأكد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يريد الاستمرار في الحرب".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب يعمل مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء النزاع "في أسرع وقت ممكن"، وذلك بعد عرض الولايات المتحدة خطة للسلام.

وقال المسؤول، في بيان، إن "الرئيس ترامب يعمل مع الطرفين لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وهي حرب طال أمدها وسقط فيها عدد كبير من الضحايا بدون طائل".

وأكدت كييف، أمس الخميس، رسميا تلقيها الخطة الأميركية لإنهاء الإزمة في أوكرانيا.

وأصدر الرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة، أول تعليق على الخطة.

وقال إنه سيقترح "بدائل" من الخطة الأميركية، متعهدا بعدم "خيانة" مصالح أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي "سأطرح حججا، سأقترح بدائل"، واعدا بعدم "خيانة" أوكرانيا.

وحذر من أن بلاده قد تخسر الدعم الأميركي بسبب الخطة. وقال، في كلمة مصورة خاطب فيها الأوكرانيين، إن "أوكرانيا قد تواجه خيارا بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي".

وأجرى الرئيس الأوكراني، اليوم، محادثات مع جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي تناولت الخطة الأميركية، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية.