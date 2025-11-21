زيلينسكي: سنعمل مع أميركا على خطة سلام دون الإضرار بمصالح أوكرانيا

واشنطن، كييف، موسكو (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه لن يضر بمصالح كييف في عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده تواجه خيارا بين خسارة شريك رئيسي وكرامتها الوطنية في واحدة من أخطر اللحظات في تاريخها.

وتصب الخطة المؤلفة من 28 بنداً، والتي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، في مصلحة عدد من المطالب الروسية، بينما لم توضح مصير الضمانات الأمنية لكييف.

وقال مصدران مطلعان، إن واشنطن هددت بقطع الدعم الرئيسي عن كييف ما لم توافق على إطار العمل المقترح.

وتعهد زيلينسكي في بيان مصور بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الخطة، وعبر عن توقعه في أن تُمارس مزيد من الضغوط السياسية خلال الأسبوع المقبل.

وطالب زيلينسكي الأوكرانيين بالاتحاد في مواجهة ما وصفه بأنها مساع روسية إضافية لعرقلة عملية السلام.

وقال زيلينسكي: «نمر الآن بواحدة من أصعب اللحظات على مدار تاريخنا، الضغط على أوكرانيا بلغ أوجه في الوقت الحالي».

وأضاف: «الآن، ربما تواجه أوكرانيا خيارا صعبا للغاية، إما فقدان الكرامة أو المخاطرة بفقدان شريك رئيسي».

وقدمت واشنطن لأوكرانيا مقترحاً يشمل شروطاً، منها تنازل كييف عن مزيد من الأراضي وتقليص حجم جيشها وفرض قيود على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي السياق، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن أي خطة سلام لأوكرانيا ينبغي أن تحترم «وحدة أراضيها».

وسئل غوتيريش عن الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فأجاب أن هذه «الخطة لم تقدم أبداً في شكل رسمي من جانب الولايات المتحدة أو من أي كيان».

لكنه أوضح أن أي خطة سلام يجب أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشدد بوضوح على احترام وحدة أراضي أوكرانيا.