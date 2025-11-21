السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: الجيش ثابت في الدفاع عن السيادة والاستقلال

الرئيس اللبناني جوزيف عون
22 نوفمبر 2025 01:15

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، أن جيش بلاده ثابت في الدفاع عن السيادة والاستقلال وحماية جميع اللبنانيين رغم ما يتعرض له من حملات «تجريح وتشكيك وتحريض».
جاء ذلك في زيارة تفقدية قام بها الرئيس عون لقيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة «بنوا بركات» بمدينة صور جنوب لبنان عشية الذكرى الـ 82 للاستقلال برفقة قائد الجيش، رودولف هيكل، وكبار الضباط حيث اطلع على غرفة العمليات والوضع الأمني في القطاع.
وأشار الرئيس عون إلى أن «الاحتفالات التقليدية بذكرى الاستقلال ستغيب هذا العام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد».
وقال عون، إن «الجنوب منطقة عزيزة في قلوب اللبنانيين، وإن الجيش المنتشر هناك يقدم الشهيد تلو الآخر وفاء لقيم الكرامة الوطنية والاستقلال».
ولفت الرئيس عون بعد اطلاعه على خرائط وصور ميدانية إلى وجود مناطق تجاوزت فيها القوات الإسرائيلية (الخط الأزرق) من خلال إقامة جدران إسمنتية جنوب لبنان، مؤكداً «ثبات الموقف اللبناني في الدفاع عن الحقوق والسيادة».

