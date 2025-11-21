السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن: «الحوثي» تعيش أضعف مراحلها منذ الانقلاب

مسلحون حوثيون على متن دورية عسكرية في صنعاء (أرشيفية)
22 نوفمبر 2025 01:15

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
الإمارات واليمن تبحثان تعزيز آليات التنسيق القنصلي

اعتبرت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تعيش أضعف مراحلها منذ الانقلاب وتلجأ إلى تحشيدات قبلية مصطنعة للتغطية على انهيارها، ما أدى إلى اهتزاز بنيتها الداخلية وتراجع قدرتها على الحشد والتعبئة عبر أدواتها التقليدية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تمر بواحدة من أضعف مراحلها منذ انقلابها على الدولة، نتيجة الضربات العسكرية التي تلقتها خلال العامين الماضيين، والخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها، إضافة إلى الجهود الحكومية والدولية المتواصلة في تجفيف منابع تمويلها وتسليحها، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز بنيتها الداخلية وتراجع قدرتها على الحشد والتعبئة عبر أدواتها التقليدية.
وأضاف الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «الحوثي وفي محاولة للتغطية على هذا التراجع غير المسبوق، اتجهت خلال الأيام الماضية إلى تنظيم ما تسميه (وقفات قبلية) واستعراضات شكلية في عدد من المديريات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في مشهد يعكس الارتباك الذي يضرب جسدها التنظيمي، ومحاولاتها اليائسة لإيجاد أي شكل من أشكال الحاضنة الشعبية بعد أن انفض عنها المجتمع، وانهارت الأكاذيب والشعارات التي ظلت تستخدمها طوال سنوات الحرب».
وأكد الإرياني، أن «القبيلة اليمنية، التي وقفت عبر التاريخ إلى جانب الجمهورية واعتزت بهويتها الوطنية والعربية، لن تكون في صف الحوثيين، ولا جزءاً من المشروع الساعي لابتلاع اليمن وتحويله إلى منصة تهدد الأمن القومي العربي». وأشار الوزير إلى أن «جماعة الحوثي شنت منذ ظهورها حرباً مفتوحة على القبيلة اليمنية، بدءاً من صعدة ثم عمران وصنعاء، وصولاً إلى المحافظات التي تمددت إليها بقوة السلاح؛ حيث تعاملت مع القبيلة باعتبارها الخطر الأكبر على مشروعها».
ولفت إلى أن ما شهدته مديريات طوق صنعاء وعمران وذمار والبيضاء وحجة والمحويت من اقتحامات وقمع واختطافات يقدم دليلاً دامغاً على السياسة الانتقامية التي انتهجتها «الجماعة» بحق القبائل.
وأضاف الإرياني «أن الجماعة الحوثية نكلت بشيوخ القبائل وفجرت منازلهم وشردت الكثير منهم وصادرت ممتلكاتهم، وحاولت فرض عناصر موالية لها بديلاً عن القيادات التقليدية للقبيلة اليمنية، كما مارست سياسات التجويع والجبايات غير القانونية والتجنيد القسري، وتعاملت مع أبناء القبائل كوقود لحروبها العبثية، في محاولة لتفريغ القبيلة من دورها الوطني وإخضاعها لمنظومتها السلالية».
وأكد الإرياني أن «محاولة الحوثيين اليوم الاستعانة بالقبيلة التي حاربتها وهجرت رموزها ونكلت برجالها، لا يعكس قوة كما تحاول إظهاره، بل يجسد حالة الانهيار التي تعيشها، وفشلها في الحفاظ على تماسكها الداخلي، ومحاولاتها اليائسة لصناعة مظاهر قوة مصطنعة لإيهام عناصرها بأنها ما تزال تملك زمام المبادرة، بينما الحقيقة أنها أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى».

اليمن
الأزمة اليمنية
الحكومة اليمنية
الأزمة في اليمن
جماعة الحوثي
ميليشيات الحوثي
وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني
آخر الأخبار
الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
اليوم 13:04
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©