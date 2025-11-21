السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نزوح عشرات العائلات من شرق غزة مع توغل الجيش الإسرائيلي

فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة - أرشيفية
22 نوفمبر 2025 01:15

غزة (الاتحاد)

نزحت عشرات العائلات الفلسطينية، أمس، من حييّ التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، بفعل توغل وتمدد الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي انسحب منها وفق اتفاق وقف النار.
وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية تقدم، بنحو 300 متر داخل الحيين، فيما تواصل عمليات تفجير لعربات مفخخة وقصف مدفعي، ما دفع الفلسطينيين لمغادرة خيام النزوح والمنازل المتضررة بحركة متواصلة منذ ثلاثة أيام.
وتتحرك العائلات الفلسطينية في الأزقة الضيقة تحت وقع القصف وأصوات الدبابات، يحملون ما تيسّر من أمتعة فوق عربات صغيرة أو على الأكتاف، فيما يسير الأطفال بخطى متسارعة خلف ذويهم وسط حالة من الذعر.
وقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في المنطقة التي يقطنها الفلسطينيون شرق مدينة خان يونس بحسب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق بيان مستشفى ناصر الطبي.
ونفّذ الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات تفجير لعربات مفخخة في المناطق الشرقية من حييّ التفاح والشجاعية، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة لا يزال يحتلها شرق «الخط الأصفر»، وتحويل المناطق المحاذية إلى مناطق شديدة الخطورة.
ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يفصل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» بين مناطق انتشار الجيش والمناطق التي يقطنها الفلسطينيون.

الجيش الإسرائيلي
شرق غزة
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
