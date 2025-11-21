رئيس البرلمان العربي يرحّب باعتماد الجمعية العامة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

رحّب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عددًا من القرارات المهمة لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس إضافة إلى تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره الجمعة، أن هذا التأييد الدولي الواسع يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية ورفضه الإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الضم والاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي موجهًا الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد اليماحي على أن "اعتماد هذه القرارات يشكّل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ويمهّد الطريق نحو تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأكد اليماحي مواصلة البرلمان العربي تحركاته البرلمانية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.