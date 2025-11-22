الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«ناسا» تُطلق مهمة لإنقاذ تلسكوب فضائي من السقوط

«ناسا» تُطلق مهمة لإنقاذ تلسكوب فضائي من السقوط
22 نوفمبر 2025 11:12

كلَّفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» شركة ناشئة متخصصة في رحلات الفضاء، مقرها أريزونا، لتنفيذ مهمة إنقاذ جريئة لتلسكوب تابع لها في مدار الأرض يتجّه نحو السقوط ببطء، مع وجود احتمال بنسبة 90% لعودة غير متحكّم بها إلى الغلاف الجوي بنهاية عام 2026.
وحصلت شركة «كاتاليست سبيس تكنولوجيز» في فلاغستاف، على منحة من ناسا بقيمة 30 مليون دولار لرفع مدار مرصد سويفت الفضائي أو بعثة سويفت لقياس انفجار أشعة غاما (Neil Gehrels Swift Observatory).
وتطوِّر الشركة مركبة فضائية تدعى «لينك» مصممة للالتحام ذاتياً مع المرصد سويفت ونقله إلى مدار أكثر استقراراً.
ولدى شركة «كاتاليست» أقل من ثمانية أشهر لإطلاق مركبة الإنقاذ، مع موعد نهائي للإطلاق في يونيو 2026، وقد أعلنت أنها تخطّط لإطلاق المهمة باستخدام صاروخ يسقط من طائرة في الجو.
وأطلق مرصد «سويفت» عام 2004 لرصد انفجارات أشعة غاما، وهي أشد الانفجارات عنفاً في الكون المعروف، وأمضى عقدين من الزمن في المدار الأرضي المنخفض، وبدأ يفقد ارتفاعه تدريجياً كما يحدث لكل الأقمار الصناعية، لكن النشاط الشمسي المتزايد مؤخراً أدى إلى تسريع عملية الاضمحلال المداري بوتيرة مقلقة.
وبحلول منتصف 2026، أصبح هناك احتمال بنسبة 50% لعودة المرصد بشكل خارج عن السيطرة، فيما ترتفع النسبة إلى 90% بنهاية عام 2027.
ورغم أن المرصد سينصهر بالكامل في الغلاف الجوي دون خطر على البشر والممتلكات، إلا أن ناسا و«كاتاليست» تأملان في إطالة عمره العلمي.
واختارت «كاتاليست» صاروخ «بيغاسوس» من «نورثروب غرومان» لهذه المهمة، وهو صاروخ يطلق من الجو، حيث يسقط من طائرة على ارتفاع 40 ألف قدم، ثم يسقط حراً لخمس ثوان قبل إشعال محركه والصعود إلى المدار.
وتراجعت شعبية «بيغاسوس» مع ظهور صواريخ أرضية أرخص، وستكون مهمة «كاتاليست» أولى رحلاته منذ 2021، وتؤكد الشركة أنه النظام الوحيد الذي يمكنه تلبية متطلبات المدار والجدول الزمني والميزانية في وقت واحد. 
ويدور «سويفت» حول الأرض بميل 20.6 درجة لتجنب «شذوذ جنوب الأطلسي»، وهي منطقة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض تعرّض الأقمار الصناعية لمستويات إشعاع أعلى، وهذا المدار الخاص يتطلب كمية هائلة من الوقود للوصول إليه من المنصات الأرضية التقليدية، حيث يتغلب «بيغاسوس» على هذه العقبة بتصميم الإطلاق الجوي، وبكونه مركبة مجربة فهو جاهز للإطلاق في وقت قصير.
وستقوم مركبة «لينك»، بسلسلة من المناورات الدقيقة للاقتراب من «سويفت»، ونظراً لعدم وجود منافذ الالتقاط في المرصد، ستستخدم آلية روبوتية مخصصة للالتصاق بجزء من جسم القمر الصناعي لضبط مداره.

 

المصدر: وام
