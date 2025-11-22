الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام

22 نوفمبر 2025 11:14

 ذكرت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام ارتفعت إلى 55 شخصاً، مع اعتبار 13 في عِداد المفقودين.
وتجاوز معدل هطول المطر 1900 مليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي.
وكان نصف الوفيات تقريباً في إقليم داك لاك، حيث لقي 27 شخصاً حتفهم، بينما لقي 14 شخصاً حتفهم في إقليم خانه هوا.
وتُقدِّر الحكومة أن الفيضانات كلّفت الاقتصاد حوالي 8.98 تريليون دونج (341 مليون دولار أميركي).
وقالت وكالة الكوارث الفيتنامية إن أكثر من 235000 منزل غمرتها المياه وتضرَّر ما يقرب من 80000 هكتار من المحاصيل.

 

المصدر: رويترز
فيتنام
الفيضانات
