الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين

الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
22 نوفمبر 2025 13:04

 سجَّلت وزارة الصحة في الفلبين تراجعاً في حالات الإصابة بحُمّى الضنك في الفترة من 12 حتى 25 أكتوبر، لكنها لا تزال تؤكد على الحاجة إلى زيادة اليقظة، فيما تتعافى البلاد من الفيضانات الأخيرة.
وفي تقرير اليوم السبت، قالت الوزارة إنه تم تسجيل 14 ألفاً و38 حالة إصابة بحُمّى الضنك في الفترة من 12 حتى 25 أكتوبر، بانخفاض 8% من حالات الإصابة التي تم تسجيلها في الفترة من 28 سبتمبر حتى 11 أكتوبر، والتي بلغت 15 ألفاً و182، حسب وكالة أنباء الفلبين، اليوم السبت.
غير أن مسؤولي الصحة حذّروا من أن الإعصارين الأخيرين تينو وأوان ربما يشكّلان مواقع جديدة لتكاثر البعوض.
وأشارت الوزارة إلى أن الفيضانات واسعة النطاق غالباً ما تخلف وراءها حاويات مملوءة بالمياه، مثل الإطارات المهملة والأواني وصناديق القمامة، والتي تشكّل بيئة مثالية لتكاثر البعوض، الناقل الرئيسي لمرض حُمّى الضنك.
ورداً على ذلك، جدّدت الوزارة دعوتها للجمهور بتعزيز إجراءات السيطرة المنزلية، من خلال استراتيجية تفريغ حاويات المياه وتنظيفها بانتظام والحفاظ عليها جافة وتغطيتها بشكل صحيح.
الجدير بالذكر أن حُمّى الضنك، هي عدوى فيروسية أعراضها تشبه أعراض الأنفلونزا وتُنقل عن طريق البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي.
ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفاً داخلياً وفشلاً في وظائف الأعضاء. 

أخبار ذات صلة
سلمان بن إبراهيم: آسيا جاهزة لصناعة تاريخ عالمي في كرة الصالات
الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا إعصار فونغ وونغ
المصدر: د ب أ
الفلبين
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©