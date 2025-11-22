الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف شديدة وفيضانات تضرب شمال غرب اليونان

عواصف شديدة وفيضانات تضرب شمال غرب اليونان
22 نوفمبر 2025 13:16

ذكرت تقارير، اليوم السبت، أن عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبّبت في حدوث أضرار في الكثير من الأماكن في شمال غرب اليونان.
وغمرت المياه الطوابق السفلية والأرضية من المنازل وجرفت السيارات وأغلقت الطرق بسبب الانهيارات الأرضية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن 280 مليمتراً من الأمطار تساقطت خلال بضع ساعات في المنطقة، حول مدينة يوانينا في شمال غرب البلاد.
وتأثرت جزيرة كورفو السياحية بشدة.
وقال رئيس بلدية شمال كورفو لصحيفة كاثيميريني إن «قرية كاروساديس، التي يسكنها 2000 نسمة معزولة عن العالم الخارجي. حتى مركز الشرطة مغلق بسبب أطنان من الطمي».
وأضاف أن المسؤولين يأملون الآن في وصول معدات ثقيلة من البر الرئيسي لإزالة التربة.
والكثير من طرق الجزيرة مغلقة أو مدمرة.
وستظل المدارس مغلقة حتى بعد غد الاثنين. ومن المتوقّع أن تستمر الأمطار في المناطق المتضررة طوال اليوم السبت، لكن ليست بنفس القوة.

أخبار ذات صلة
أسكتلندا تهدد الدنمارك بـ «زئير هامبدن»!
«ضربة موجعة» للدنمارك في سباق «مونديال 2026»!
المصدر: د ب أ
اليونان
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©