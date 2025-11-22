الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محادثات بين أوكرانيا وأميركا في سويسرا لمناقشة خطة السلام

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ في دونيتسك
22 نوفمبر 2025 17:14

قال مسؤول أمني أوكراني كبير، اليوم السبت، إن كييف ستُجري مشاورات في سويسرا مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.
وكتب رئيس المجلس الوطني للأمن والدفاع في أوكرانيا رستم أوميروف على تيليجرام «نبدأ مشاورات بين مسؤولين رفيعي المستوى من أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن المعايير المحتملة لاتفاقية سلام مستقبلية في سويسرا».
وأضاف: «نقدّر مشاركة الجانب الأميركي واستعداده لإجراء محادثات جوهرية».
وعدَّل أوميروف المنشور، دون ذكر سبب، بعد أن ذكرت نسخة سابقة أن المحادثات ستعقد «بمشاركة شركاء أوروبيين».
وقال مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي،اليوم السبت، على تيليجرام، إن الرئيس الأوكراني وافق على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة.
وجاء في البيان: «لن تكون أوكرانيا أبداً عقبة أمام السلام، وسيدافع ممثلو الدولة الأوكرانية عن المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي». 

