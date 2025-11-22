الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المسلحون خطفوا مئات التلاميذ والمعلمين من مدرسة في نيجيريا

مقتنيات التلاميذ متناثرة إثر عملية الخطف في نيجيريا
22 نوفمبر 2025 17:35

خطف مسلحون أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة في وسط نيجيريا فجر أمس الجمعة، وفق تعداد جديد أعلن اليوم السبت، في ثاني عملية من هذا النوع تطال مدرسة في البلاد خلال أسبوع.
وقال بيان "بلغ إجمالي عدد المخطوفين... 303 تلامذة و12 معلما" بعد عملية تدقيق جرت عقب عملية الخطف التي وقعت في ولاية النيجر.
ويساوي عدد المخطوفين تقريبا نصف عدد تلاميذ المدرسة البالغ 629. وقال متحدث إن التلامذة المخطوفين هم من الذكور والإناث.
تأتي عملية خطف تلامذة بعد عملية أخرى الاثنين خطف خلالها مسلحون 25 فتاة من مدرسة ثانوية في ولاية كيبي شمال غرب البلاد.
وقال محمد عمر باغو حاكم ولاية النيجر للصحافيين اليوم، إن عناصر جهاز الاستخبارات والشرطة "يقومون بإحصاء عدد" المخطوفين وسيتم نشر الأرقام بنهاية اليوم.
وأصدر باغو أوامر بإغلاق جميع المدارس في ولايته بعد يوم على إعلان ولايتي كاتسينا وبلاتو المجاورتين إغلاق جميع المدارس كإجراء احترازي. كما أمرت وزارة التعليم الوطني بإغلاق 47 مدرسة داخلية في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات
نيجيريا
خطف
تلاميذ
