الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسلح يهاجم أفرادا من الشرطة داخل مخفر في ألمانيا

22 نوفمبر 2025 18:06

أعلن مخفر الشرطة في مدينة هاتينجن، بغرب ألمانيا، إطلاق شرطي النار على رجل بعد أن تسلق فوق منصة الاستقبال (الكونتر) وهو يحمل سكينا وتقدم نحو أفراد الشرطة.
وبحسب الشرطة، دق الرجل جرس المخفر، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وسُمح له بالدخول.
فأشهر سكينا وهدد الشرطيين الموجودين. وطلب الشرطيان منه مرارا أن يضع السكين جانبا، ثم استخدما في النهاية رذاذ الفلفل ضده. لكنه بدلا من أن يستسلم، صعد فوق المنضدة وتقدم نحو أفراد الشرطة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق النار من سلاحه الوظيفي.
وأفادت صحيفة "فست دويتشه ألجماينه تسايتونج" والمعروفة اختصارا باسم "فاتس" بأن الشرطي أصاب المهاجم في ساقه. وقالت الشرطة إن الرجل "أصيب بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياته، ونقل إلى المستشفى، فيما لم يصب أحد من الشرطيين".

المصدر: د ب أ
