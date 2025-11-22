مقتل 8 إرهابيين في باكستان

إسلام آباد (وكالات)



قتلت قوات الأمن الباكستانية ثمانية إرهابيين خلال عملية استخباراتية مشتركة في منطقة بانو بإقليم خيبر-باختونخوا، طبقاً لما ذكرته إدارة العلاقات العامة المشتركة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أمس.

وأضاف الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن العملية استهدفت مخبأ معروفاً لجماعة إرهابية. وفي أعقاب تبادل لإطلاق نار عنيف، قتلت القوات الباكستانية ثمانية أعضاء من الجماعة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية.

وأكدت الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في الموقع تورطهم في مختلف الحوادث الإرهابية، بما في ذلك هجمات على أفراد أمن والقتل المستهدف للمدنيين.