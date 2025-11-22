الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة مقدونيا الشمالية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

رئيسة مقدونيا الشمالية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
23 نوفمبر 2025 02:23

سكوبيه (وام) 

استقبلت فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له، وذلك في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة سكوبيه، ضمن زيارة رسمية يقوم بها المجلس إلى مقدونيا الشمالية على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.
وضم وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، آيدن ديرليك، نائب رئيس البرلمان الصربي وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ويوليوس فرزك، عضو البرلمان الروماني وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، إضافة إلى البروفيسور زوران إلييفسكي، مدير مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية.
ووقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي السيد أفريم غاشي، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية مقدونيا الشمالية «البرلمان»، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك، وذلك في مبنى الجمعية الوطنية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير البرامج المشتركة في مجالات نشر قيم التسامح والسلام داخل أوروبا وعلى المستوى الدولي.

