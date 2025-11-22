الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

محادثات أميركية أوكرانية في سويسرا لإنهاء الحرب

جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفع على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
23 نوفمبر 2025 02:23

كييف (وكالات) 

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، أمس، أن كييف ستجري قريباً محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقال عمروف في منشور على فيسبوك: «في الأيام المقبلة سنُطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي».
وأضاف عمروف أن «أوكرانيا تدخل هذا المسار بفهم واضح لمصالحها، إنها مرحلة جديدة من الحوار المتواصل منذ أيام، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد رؤيتنا بشأن الخطوات المقبلة».
وبالتوازي، وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس، مرسوماً يُشكّل بموجبه وفد مكلّف بالمشاركة في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، وكذلك مع ممثلي روسيا.
وبحسب المرسوم، سيترأس الوفد كبير مساعدي زيلينسكي رئيس ديوان الرئاسة أندري ييرماك، على أن يضمّ في عضويته إلى جانب عمروف، رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، إضافة إلى رئيس الأركان، ما يجعله وفداً ذا طابع عسكري بالدرجة الأولى.
وأعلن زيلينسكي، أمس الأول، رفض الخطة الأميركية الهادفة لإنهاء نحو أربع سنوات من النزاع، مؤكداً أنه سيحاول تقديم مقترحات بديلة لواشنطن.
ويُنظر إلى النص بقلق في كييف لأنه يتبنّى عدداً من المطالب الأساسية التي تطرحها موسكو. وتتضمّن الخطة خصوصاً تنازل أوكرانيا عن أراض لصالح روسيا وخفض حجم جيشها، في مقابل حصول كييف على ضمانات أمنية غربية. من جهتهما، حضّ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين زيلينسكي على قبول المقترح.

