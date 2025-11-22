الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة

عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
23 نوفمبر 2025 02:23

عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

شددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، سارة ديفيز، على أن فرق الإغاثة الإنسانية في غزة تعمل في ظروف أمنية ولوجستية شديدة القسوة منذ عامين. 
وقالت ديفيز في تصريح لـ«الاتحاد»: إن العاملين الإنسانيين يواجهون مخاطر جسيمة بشكل يومي، منها انتشار الذخائر غير المنفجرة، والدمار الواسع الذي لحق بالطرق والمرافق، إضافة إلى عمليات النزوح المتكررة التي دفعت المدنيين للانتقال من منطقة إلى أخرى مرات عدة، مما يجعل الوصول إليهم أكثر تعقيداً.
وأضافت أن الجزء الأكبر من البنية التحتية في غزة تعرض لأضرار بالغة، مما يتطلب عملية إعادة بناء شاملة قبل استعادة الخدمات الأساسية، مثل مضخات المياه والصرف الصحي والكهرباء، موضحة أن حجم الاحتياجات الهائل يزيد من صعوبة الاستجابة الإنسانية.
وأشارت ديفيز إلى أن دخول المساعدات يجب أن يستمر بوتيرة أعلى وبطريقة منظمة وفعّالة وثابتة، ومن الضروري أن تشمل المستلزمات الأساسية التي تضمن للمدنيين الحد الأدنى من مقومات العيش، مثل المأوى والغذاء والمياه الآمنة والملابس والفرش. 
وذكرت أن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم وآمن يُعد أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السكان، مشددة على ضرورة السماح بدخول المعدات الثقيلة والأدوات اللازمة لإزالة الركام وإصلاح البنية التحتية الحيوية.

