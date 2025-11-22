الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر تدعو إلى سرعة تشكيل  قوة الاستقرار الدولية في غزة

مصر تدعو إلى سرعة تشكيل  قوة الاستقرار الدولية في غزة
23 نوفمبر 2025 02:23

القاهرة (وكالات) 

دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها. جاء ذلك، خلال لقاء عبد العاطي أمس مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وفق بيان للخارجية. 
 وأكد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة. 
واستعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتطلع إلى مشاركة المملكة المتحدة في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

