«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية المكثفة في قطاع غزة، حيث سجّلت عملية «الفارس الشهم 3» هذا الأسبوع، إنجازات نوعية عززت من صمود الأسر المتضررة.

وخلال الأسبوع الـ 106، قدّمت عملية «الفارس الشهم 3»، 55 خيمة لإيواء النازحين، فيما زارها 5 وفود وشخصيات اعتبارية، أشادوا بدورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية.

وفي مجال الأمن الغذائي، واصلت 61 تكية تقديم وجباتها اليومية لما يقارب 235.255 مستفيداً، بينما أنتج 12 مخبزاً ما مجموعة 7.935 ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 39.675 مواطناً بشكل مباشر.

كما وزّعت فرق العمل أكثر من 32 ألف طرد إغاثي متنوع «غذائي وصحي وملابس وغيرها» في 106 مخيمات، ضمن خطط متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وخلال الأسبوع ذاته، أطلقت العملية 7 مبادرات إنسانية، واستجابت لـ 681 مناشدة، مؤكدة التزامها المتواصل بنهج الإمارات الإنساني الهادف إلى تعزيز حياة كريمة للمتضررين في غزة.

وأمس الأول، أعلن برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب»، -ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة- عن اختتام أعمال الدفعة الثانية من البرنامج، الذي يستهدف تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي من المشاركة الفاعلة في البعثات الاجتماعية حول العالم.

وخاض منتسبو الدفعة الثانية، خلال أسبوع من العمل الميداني، تجربة متكاملة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، تعرفوا خلالها على مختلف جوانب العمل الإنساني، وشاركوا بشكل فعلي في مهام المركز اللوجستي، حيث ساهموا في تجهيز الطرود الغذائية وتحضير الشاحنات المخصصة لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، ليشهدوا بأعينهم أثر جهودهم على أرض الواقع.