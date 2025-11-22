الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة

مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
23 نوفمبر 2025 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية المكثفة في قطاع غزة، حيث سجّلت عملية «الفارس الشهم 3» هذا الأسبوع، إنجازات نوعية عززت من صمود الأسر المتضررة. 
 وخلال الأسبوع الـ 106، قدّمت عملية «الفارس الشهم 3»، 55 خيمة لإيواء النازحين، فيما زارها 5 وفود وشخصيات اعتبارية، أشادوا بدورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية.
وفي مجال الأمن الغذائي، واصلت 61 تكية تقديم وجباتها اليومية لما يقارب 235.255 مستفيداً، بينما أنتج 12 مخبزاً ما مجموعة 7.935 ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 39.675 مواطناً بشكل مباشر.
 كما وزّعت فرق العمل أكثر من 32 ألف طرد إغاثي متنوع «غذائي وصحي وملابس وغيرها» في 106 مخيمات، ضمن خطط متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
 وخلال الأسبوع ذاته، أطلقت العملية 7 مبادرات إنسانية، واستجابت لـ 681 مناشدة، مؤكدة التزامها المتواصل بنهج الإمارات الإنساني الهادف إلى تعزيز حياة كريمة للمتضررين في غزة.
 وأمس الأول، أعلن برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب»، -ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة- عن اختتام أعمال الدفعة الثانية من البرنامج، الذي يستهدف تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي من المشاركة الفاعلة في البعثات الاجتماعية حول العالم.
وخاض منتسبو الدفعة الثانية، خلال أسبوع من العمل الميداني، تجربة متكاملة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، تعرفوا خلالها على مختلف جوانب العمل الإنساني، وشاركوا بشكل فعلي في مهام المركز اللوجستي، حيث ساهموا في تجهيز الطرود الغذائية وتحضير الشاحنات المخصصة لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، ليشهدوا بأعينهم أثر جهودهم على أرض الواقع.

أخبار ذات صلة
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©