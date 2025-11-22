الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط هجوم حوثي شرق الجوف

جندي يمني في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
23 نوفمبر 2025 02:23

عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات المسلحة اليمنية، في المنطقة العسكرية السادسة، أمس، هجوماً شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية، على مواقع عسكرية شرق محافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة أحبطت هجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع عسكرية في قطاع جواس، عقب محاولة الميليشيا التقدم باتجاه خطوط التماس في المنطقة.
وأضافت المصادر، أن وحدات الجيش خاضت مواجهات عنيفة تمكنت خلالها من كسر الهجوم ودحر عناصر الميليشيا وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في العتاد، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأشارت إلى أن الطيران المسيّر للقوات المسلحة استهدف أطقمًا تابعة للميليشيا كانت تحاول الفرار من مواقع المواجهات، ما أسفر عن تدمير عدد منها وتعزيز حجم الخسائر التي تلقتها الميليشيا خلال الهجوم الفاشل. إلى ذلك، قُتل وأصيب عدد من عناصر الميليشيا الحوثية في انفجار لغم أرضي كانت زرعته سابقاً في طقم تابع لها أثناء فراره من المعركة، في مشهد يعكس ارتباك عناصر الميليشيا واستخدامها العشوائي للألغام.

أخبار ذات صلة
اليمن: «الحوثي» تعيش أضعف مراحلها منذ الانقلاب
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
عدن
اليمن
الجوف
الحوثيين
الحوثي
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©