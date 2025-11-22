الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روبيو وويتكوف يناقشان خطة ترامب مع أوكرانيا

جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذائف
22 نوفمبر 2025 23:28

يناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرافقه ستيف ويتكوف الموفد الخاص للرئيس الأميركي، الأحد في جنيف، مع مسؤولين أوكرانيين، الخطة الأميركية لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وأكد مسؤول أميركي أن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول، الذي استقبله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس، وصل السبت إلى المدينة السويسرية للمشاركة في المباحثات.
وتابع المسؤول "سنعقد مساء (السبت) اجتماعا تمهيديا غير رسمي خلال عشاء" بين الأميركيين والأوكرانيين.
ومن المتوقع أن يصل مسؤولون أوروبيون، الأحد، إلى سويسرا لمناقشة هذه الخطة، لكن أي تفاصيل لم ترشح حتى الآن بشأن صيغة المناقشات.
وتنص الخطة الأميركية المقترحة، المكونة من 28 بندا، على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لكييف تعادل تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي في حال وقوع هجوم في المستقبل.
الجمعة، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطة الأميركية لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات، في حين رحب بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهددا بمواصلة الغزو.
وقال زيلينسكي في كلمة بالفيديو مساء الجمعة، تعليقا على الخطة "سأُقدّم الحجج، وسأُقنع، وسأقترح البدائل"، مشددا "لن أخون أبدا (...) قسَم الولاء لأوكرانيا".
وأصدر زيلينسكي مرسوما يقضي بتشكيل الوفد المُكلّف المشاركة في المحادثات مع واشنطن. ويقود هذا الوفد مدير مكتبه أندريه يرماك، ويضم رئيس مجلس الأمن الأوكراني رستم عمروف ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعطي الوفد طابعا عسكريا خصوصا.
حدّد ترامب مهلة لزيلينسكي لإعطاء ردّه على الخطة المقترحة تنتهي في 27 نوفمبر، يوم عيد الشكر.
وقال الرئيس الأميركي عن الخطة "من الأفضل أن تعجبه، وإذا لم تعجبه، فكما تعلمون، سيتعين عليهم مواصلة القتال".

المصدر: وكالات
