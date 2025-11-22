الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب: خطة إنهاء أزمة أوكرانيا ليست عرضا نهائيا

ترامب يدلي بتصريح صحفي
23 نوفمبر 2025 00:18

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن خطته لإنهاء الأزمة في أوكرانيا ليست عرضا نهائيا، مبديا أمله في أن يتوقف القتال "بطريقة أو بأخرى".
وسأل صحافيون ترامب عن خطته وما إذا كانت عرضه النهائي لكييف، فأجاب "كلا".
وأضاف "نحاول إنهاء الحرب. بطريقة أو بأخرى، علينا أن ننهي الحرب".
كان ترامب حدّد مهلة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإعطاء ردّه على الخطة المقترحة تنتهي في 27 نوفمبر الجاري.
وقال الرئيس الأميركي، الجمعة، عن الخطة "من الأفضل أن تعجبه، وإذا لم تعجبه، فكما تعلمون، سيتعين عليهم مواصلة القتال".
تأتي تصريحات ترامب بينما يناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرافقه ستيف ويتكوف الموفد الخاص للرئيس الأميركي، الأحد في جنيف، مع مسؤولين أوكرانيين، الخطة الأميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وأكد مسؤول أميركي أن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول، الذي استقبله الرئيس الأوكراني في كييف الخميس، وصل السبت إلى المدينة السويسرية للمشاركة في المباحثات.
وتابع المسؤول "سنعقد مساء (السبت) اجتماعا تمهيديا غير رسمي خلال عشاء" بين الأميركيين والأوكرانيين.
ومن المتوقع أن يصل مسؤولون أوروبيون، الأحد، إلى سويسرا لمناقشة هذه الخطة، لكن أي تفاصيل لم ترشح حتى الآن بشأن صيغة المناقشات.

