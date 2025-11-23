فيتنام تواصل البحث عن مفقودين مع ارتفاع حصيلة الفيضانات

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 90، في حين تواصل فرق الانقاذ البحث عن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وزارة البيئة الأحد بعد أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وأشارت وزارة البيئة في بيان إلى أنه تم تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة منذ 16 نوفمبر في مقاطعة داك لاك الجبلية بوسط البلاد، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل.

ولا تزال فرق الانقاذ تعمل على إنقاذ أشخاص عالقين مع انحسار مياه الفيضانات الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.



