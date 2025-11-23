الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيتنام تواصل البحث عن مفقودين مع ارتفاع حصيلة الفيضانات

أشخاص يخوضون مياه الفيضانات في نها ترانغ في مقاطعة خان هوا الساحلية في فيتنام.(أ ف ب)
23 نوفمبر 2025 08:35

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 90، في حين تواصل فرق الانقاذ البحث عن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وزارة البيئة الأحد بعد أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية.
وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.
وأشارت وزارة البيئة في بيان إلى أنه تم تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة منذ 16 نوفمبر في مقاطعة داك لاك الجبلية بوسط البلاد، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل.
ولا تزال فرق الانقاذ تعمل على إنقاذ أشخاص عالقين مع انحسار مياه الفيضانات الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

أخبار ذات صلة
فيضانات فيتنام.. 90 قتيلاً وخسائر اقتصادية طائلة
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام
المصدر: وكالات
فيتنام
الأمطار الغزيرة
فيضانات
آخر الأخبار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
اليوم 12:56
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©