الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اضطراب الحركة الجوية في هولندا بعد رصد مسيرات

شاشات تعرض رسالة حول تعطيل الرحلات الجوية في أيندهوفن، هولندا
23 نوفمبر 2025 10:17

قال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على موقع إكس إنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أيندهوفن بجنوب هولندا مساء أمس السبت لعدة ساعات بعد رصد طائرات مسيرة.
وأضاف الوزير أن حركة الملاحة الجوية استؤنفت في حوالي الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، بعد ساعتين من الإعلان لأول مرة عن اضطرابها.
وقالت الوزارة مساء أمس السبت إن الجيش الهولندي استخدم مساء الجمعة أسلحة مضادة للطائرات المسيرة بعد رصدها فوق قاعدة فولكل الجوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي أيندهوفن.
وأوضح بريكلمانس أن مطار أيندهوفن يستخدم كمطار مدني وعسكري وأنه تقرر تعليق جميع أنواع الحركة الجوية.

أخبار ذات صلة
إسقاط طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو
عبدالله بن زايد ووزير خارجية هولندا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية
المصدر: وكالات
طائرات
طائرات مسيرة
هولندا
آخر الأخبار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
اليوم 12:56
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©