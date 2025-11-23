اضطراب الحركة الجوية في هولندا بعد رصد مسيرات

قال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على موقع إكس إنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أيندهوفن بجنوب هولندا مساء أمس السبت لعدة ساعات بعد رصد طائرات مسيرة.

وأضاف الوزير أن حركة الملاحة الجوية استؤنفت في حوالي الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، بعد ساعتين من الإعلان لأول مرة عن اضطرابها.

وقالت الوزارة مساء أمس السبت إن الجيش الهولندي استخدم مساء الجمعة أسلحة مضادة للطائرات المسيرة بعد رصدها فوق قاعدة فولكل الجوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي أيندهوفن.

وأوضح بريكلمانس أن مطار أيندهوفن يستخدم كمطار مدني وعسكري وأنه تقرر تعليق جميع أنواع الحركة الجوية.



